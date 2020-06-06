Otobüs terminali bitme aşamasına geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan yeni şehirler arası otobüs terminali inşaatı, bitme aşamasına geldi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ile birlikte Tunus Mahallesi’ndeki Devlet Bahçeli Bulvarı’nda yapımı devam eden terminal inşaatını inceledi. Yeni şehirlerarası otobüs terminalinin içini gezerek Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Erat, bitme aşamasına gelen terminalin Ahlat’a yakışan bir bina olduğunu ifade ederek, emeklerinden dolayı Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve müteahhit firma yetkililerine teşekkür etti.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise 1071 metrekare bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan şehirler arası otobüs terminalinin ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu belirterek, terminalin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.