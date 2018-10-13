Otobanın bereketini İzmir toplayacak

Mehmet Canıtatlı İzmir Yüzde 95’i tamamlanan İstanbul - İzmir otobanı, gayrimenkulde cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen İzmirli konut geliştiricilerine yaradı. İstanbul’dan markalı konut projesi üreticilerinin ilgi odağı olan İzmir’e 12 yılda 6 milyar liralık yatırım yaparak şehrin çehresini değiştiren Folkart Yapı, kente değer katacak yeni yatırımlarını bir bir devreye sokuyor.

Alsancak ile Halkapınar arasında İzmir Körfez’nin karşısında 843 konut ve 53 ticari alandan oluşan Folkart Vega projesine start verdi.

Daire fiyatları 445 bin TL’den başlıyor

850 milyon lira yatırım değeri taşıyan projede daire fiyatları 445 bin liradan başlıyor. Proje özellikle Körfez ve gurbetçileri İzmir’e çekmesiyle öne çıkıyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ikisi Çeşme’de Ïzmir’de 4 projeyi teslim ettiklerini ve yüzde 90 gibi bir memnuniyete ulaştıklarını söyledi. İzmir’de yüzde 95 gibi bir güven aldıklarını ve bu güvenle 5 projeye devam ettiklerini aktaran Sancak, “Ayrıca kat karşılığı işlere girmiyoruz. Arsalarımızı proje başlamadan çok önce alıyoruz ve yapacağımız projeye zaman ayırarak yarışma ila seçtiriyoruz. Böylece ortaya çıkan eserlerle şehrin siluetine katkı sağlıyoruz. Bu anlayışla hareket eden şirketimizde patron da mimardır. Hatta satış ofismiz için bile 6 mimarlık ofisiyle çalıştık” diye konuştu.

Körfez ülkeleri ve gurbetçilerden yoğun ilgi

Bugünleri bir fırsata çevirdiklerini aktaran Mesut Sancak söyle konuştu: “Körfez ülkeleri ve Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden ilgi alıyoruz. Ön lansman döneminde yüzde 20 gibi bir satış yaptık. Bu başarıda bölge ülkelerine yönelik tanıtımlarımız etkili oldu. Ayrıca Körfez ülkelerinin İstanbul ve Yalova bölgesinde aradıklarını bulamamaları da etkili oldu. Çünkü bu şehirlerdeki arz fazlalığı oluştu ve konut fiyatları artmadı.”

Yüzde 76’si deniz manzaralı

Folkart Vega’nın yüzde 76’sı deniz manzarasını görecek şekilde yapıldı. Aileye önem veren yapıda büyük dairelerin yanı sıra ailelerin zaman geçirebileceği alanlara önem verildi. 1+1’den 4+1 kadar uzanan daire tiplerinin yer aldığı projede daire sahiplerine 21 çeşit geniş kapsamlı daire içi tasarım yapma imkanı sunuluyor. 1+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri olan projede vadeli metrekare satış fiyatı 7 bin 400 TL iken, peşin alımlarda ise yüzde 20 indirimle metrekare fiyatı 6 bin 100 TL olarak uygulanıyor.

Proje bitiminde bu fiyatların 13 bin 500 ila 14 bin TL’ye gelmesi bekleniyor.

‘Türkiye’nin en büyüğü olacağız”

Mesut Sancak, dövizle büyük borçlanma yaşayan yapıların bir an önce bundan çıkmalarını dileyerek “Biz firma olarak bugünlere hazırlıklıydık ve kaynaklarımızı aşan işleri yapmadık. 70 yıllık aile geleneğine dayanarak öz kaynakla çalışmaya devam ediyoruz.

Son 5 yılda hızlı büyüme ivmesiyle ilerledik. Karlılık ve ciroda bu yılda hedefleri yakalayacağız. 2019’da Türkiye’nin en büyük inşaat firması olmak istiyoruz. Satış rakamlarımıza baktığımızda bu yıl içinde de bu hedefleri yakalayabiliriz” dedi.