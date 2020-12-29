Otobanda ters yönde 40 kilometre giderken ölüme neden olan sürücünün 25 yıla kadar hapsi istendi

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda ters yönde 40 kilometre ilerlerken 32 yaşındaki Nurullah Gül'ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan sürücü hakkında, "olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaburun Kavşağı yakınlarında 14 Temmuz'daki trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürülen şüpheli M.Ö'nün yapılan incelemesinde cezai ehliyetini ortadan kaldıracak bir rahatsızlığı bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin olay günü, tartıştığı kocasını bir benzin istasyonunda bırakıp, bilerek ters yöne girdiği, ortalama 140 kilometre hızla orta şeritten ters yönde gittiği belirtildi.

Sürücünün kaza olabileceğini öngörmesine karşın "Olursa olsun" düşüncesiyle hareket ettiği öne sürülen iddianamede şu ifadelere yer verildi.

"Şüphelinin olaydaki kastının bilinçli taksir seviyesini aştığı, şüphelinin bir an için kazaya sebebiyet verebileceğini düşünmüş fakat sonucunda ölüm olayının gerçekleşmesini istememiş olduğu kabul edilse dahi, ölümün gerçekleşmemesi için bir çaba sarf etmediği görülmektedir. Aksine 140 kilometre gibi bir hızla, 3 şeritli otoyolda özellikle orta şeritten yaklaşık 40 kilometre mesafeyi ters yönden kat ederek kazaya sebebiyet vererek Nurullah Gül'ün ölümüne neden olduğu, şüphelinin olay günü aldırılan adli rapora göre 0,9 desilitre başına miligram (mg/dl) alkollü olduğu belirlendi. Tüm dosya kapsamı, şüphelinin olay anına ilişkin bilinçli olarak ters yöne girdiğine, 140 kilometre hızla seyir halinde olduğuna ve bunaldığı için böyle bir davranışta bulunduğuna ilişkin ifadeleri, Çeşme gişelerinde görevli polis memurlarınca tutulan tutanak, şüphelinin orta şeritten ters yönde seyir halinde olduğuna ilişkin tanık ifadesi, ters yöne girdiğine ve aracı kendisinin kullandığına ilişkin kamera görüntüleri, olay yeri inceleme tutanakları ve diğer deliller değerlendirilmiştir."

İddianamenin sonuç bölümünde ise "Şüphelinin olay günü 16 CVD 16 plaka araç ile 48 TT 383 plakalı araca çarpmak suretiyle aracı sevk ve idare eden Nurullah Gül'ün ölümüne neden olmakla hakkında 'olası kasıtla kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." denildi.

- Kaza

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz'da M.Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobile çarpmıştı.

Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. hastaneye kaldırılmıştı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen M.Ö'nün tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti.

Sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.