Koronavirüs salgınında tam kapanma uygulanıyor. 17 günlük kısıtlamadan muaf olanlar ise oto tamircilerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, oto tamircileri kısıtlamadan muaf mı?

Oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tamirciler açık mı?

İçişleri Bakanlığı vatandaşların tam kapanmaya yönelik merak ettiği sıkça sorulan sorulara cevap verdi. En çok merak edilen konu ise oto tamircilerinin açık olup olmadığı oldu.

Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacak. Tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını gerçekleştirilen tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı olacak.

Bu iş yerleri, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla, kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde, geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilecek.