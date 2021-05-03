  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
ABD'de göçmen teknesi faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dost ülkeden Türkiye'ye kritik davet
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yaşam Oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tamirciler açık mı?
Yaşam

Oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tamirciler açık mı?

Oto tamirciler açık mı? 29 Nisan’da başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşlar bu dönemde nerelerin açık nerelerin kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, kapanmada oto tamirciler açık mı? Oto tamirciye gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:30:00 -
Oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tamirciler açık mı?

Koronavirüs salgınında tam kapanma uygulanıyor. 17 günlük kısıtlamadan muaf olanlar ise oto tamircilerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, oto tamircileri kısıtlamadan muaf mı?

Oto tamirciler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tamirciler açık mı?

İçişleri Bakanlığı vatandaşların tam kapanmaya yönelik merak ettiği sıkça sorulan sorulara cevap verdi. En çok merak edilen konu ise oto tamircilerinin açık olup olmadığı oldu.

Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacak. Tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını gerçekleştirilen tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı olacak.

Bu iş yerleri, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla, kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde, geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilecek.

1100 TL yardım parası başvurusu başladı mı? Kimler sosyal yardım alabilir?
1100 TL yardım parası başvurusu başladı mı? Kimler sosyal yardım alabilir?

Ekonomi

1100 TL yardım parası başvurusu başladı mı? Kimler sosyal yardım alabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan çantasını getirtip herkesi odadan çıkartmış! Hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Gündem

Erdoğan çantasını getirtip herkesi odadan çıkartmış! Hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili okuyan herkesi duygulandıran bir anısını paylaştı.
Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...
Gündem

Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin ayakta kalması için bazı adımların atılması gerektiği uyarısında bulundu.
Teşkilat'ta nefes kesen sahne
Gündem

Teşkilat'ta nefes kesen sahne

Türk Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) başarılarını konu alan TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Teşkilat dizisinde unutulmaz sahnel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay