Oto hırsızı tutuklandı Nevşehir kapalı Pazar yeri karşısında açık otoparkta park halinde bulunan araç içerisinden elektik kablosu çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir kapalı Pazar yeri karşısında açık otoparkta park halinde bulunan araç içerisinden elektik kablosu çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Pazar yeri karşısında bulunan Y.A.’ya ait araç içerisinden 15 top elektrik kablosu ve 2 adet hilti çalınması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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