Otizmli Filistinliyi katleden İsrail polisi serbest!

İsrail'de mahkeme, üç yıl önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde otistik bir Filistinlinin vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak suçlanan bir polisi beraat ettirdi. Karar Filistinlilerde öfke yarattı.

İsrailli mahkeme, 32 yaşındaki Eyad Hallak'ı vurarak öldüren polis memurunun meşru müdafaa yaptığına hükmetti.

Olayı 'trajik bir hata' olarak nitelendiren mahkeme, polis memurunun gergin bir atmosferde 'anlık bir karar verdiğini' belirtti.

Tehlikeli ortamlarda risk almanın "askeri faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirten mahkemeye göre, ismi açıklanmayan güvenlik görevlisi, Hallak'ı vururken "iyi niyetle" hareket etti.

AP'nin aktardığına göre kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan ağlayarak çıkan Hallak'ın annesi, oğlunu "basit, sakin" biri olarak tanımladı.

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Hallak'ın babası Khairy, beraat kararı karşısında şok olduğunu belirterek kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Otizm tanısı olan 32 yaşındaki Hallak, 30 Mayıs 2020'de Eski Şehir'in Aslanlı Kapısı'nın yakınlarında İsrail güçleri tarafından birkaç kez ateş edildikten sonra hayatını kaybetmişti.

Polisin o zamanki ifadelerine göre güvenlik güçleri, Hallak'ı bir süre kovaladıktan sonra onu bir çöp kovasının yanına sinerken gördü ve üstlerinin 'ateş etmeme' uyarısına rağmen birkaç kez ateş ederek Hallak'ı öldürdü. Hallak'a dört kurşun sıkıldığı belirtilmişti.

İnsan hakları grupları uzun zamandır İsrail güçlerini Filistinlileri öldürmekle suçluyor.

AP'ye konuşan İsrailli insan hakları grubu B'tselem'in sözcüsü Dror Sadot, "Bu, İsrail'in Filistinlilerin öldürülmesini akladığı pek çok vakadan sadece biri" dedi.

Kaynak: Euronews