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Otizm tehlikesi

Her 20 dakikada bir çocuğa otizm teşhisi konuyor. Teşhiste gecikilmesi halinde çocuk ömür boyu bu illeti çekiyor.

16 Kasım 2018 Cuma 17:10
Otizm tehlikesi


Ülkemizde her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor, her 20 dakikada 1 çocuk otizm teşhisi alıyor. Ancak Türkiye’de otizm hastalığı iyi bilinmiyor. Otizm genellikle üç yaşından önce başlıyor ve ömür boyu sürüyor.

Otizm, erken dönemde basit belirtileri dikkate alındığında kolayca teşhis edilebilir ve bebeklere uygulanacak iyi bir rehabilitasyon programı ile etkileri önemli oranda azaltılabiliyor.

Gebelik döneminde folikasit katkısı kullanmak da otizm gelişme riskini önemli oranda azaltmaktadır. Günümüzde her 110 çocuktan birini etkilediği bilinen ve pek çok ailenin hayatının altüst olmasına yol açan bu bozukluğun yirminci yüzyılın ortalarına kadar bir adı bile yoktu.

Erken konan otizm teşhisi tedavi için çok önemli olsa da, pek çok çocuk ancak geç dönemde teşhis konulduğu için ciddi gelişme sorunları yaşıyor.

Hekimler ve ebeveynler için otizm teşhisinde kullanılacak on temel belirtiyi etkili şekilde tanımlamak için bir çalışma yapan Baltimore Kennedy Krieger Enstitüsü (BKKI) uzmanları bu belirtilerle bazı çocukların bir yaşına bile gelmeden teşhis edilebileceğini belirtiyorlar.

1-3 YAŞ ARASI ÖNEMLİ

Günümüzde otizm teşhisi genellikle 3 yaşına kadar konamasa da, bazı çocuklar 1 yaşına gelmeden bazı önemli belirtiler gösteriyorlar. Gelişme geriliği olan bütün bebeklerde otizm spektrum bozuklukları (ASD) belirtilerinin iyi takip edilmesi durumunda tedavi şansının artacağını söyleyen söz konusu Otizm Merkezi Direktörü Dr. Rebecca Landa, şu bilgileri veriyor: “Hekim ve ebeveynlerin ASD ve diğer iletişim gecikmelerinin uyarıcı belirtilerini fark edebilmesi hayati değere sahiptir. İyi takip edilmesi durumunda iletişim, sosyal ve motor becerilerde herhangi bir gecikmenin erken belirtileri kolayca yakalanabilir.”

14 AYLIKKEN BİLE

Son 10 yılda Dr. Landa, otistik çocukların kardeşlerini bebeklik döneminden itibaren takip etti ve hastalığı erken dönemde yakalamak maksadıyla önemli bir çalışma yürütmüş. Çalışmadan elde edilen veriler, bazı çocuklara 14 aylıkken bile teşhis konulabildiğini ve 2 yaşındaki bebeklerde hastalığın sonucunu iyileştirecek erken tedavi modellerinin uygulanabileceğini ortaya koydu.

Çocuklarının gelişmesi ile ilgili bir sorun olması veya becerilerinde azalma görülmesi durumunda, derhal bir pediatrist doktora başvurulması gerekiyor. Bekleyelim ve görelim anlayışı ile hareket etmemek gerekiyor. Ne kadar erken teşhis konursa, o kadar erken tedaviye başlanır ve beyin gelişimine daha erken müdahale edilebilir. Çalışmadan elde ettiği tesbitler ışığında 6-12 aylık bebekleri ilerlemiş dönem ASD veya diğer iletişim bozuklukları ile ilişkili olabilecek 10 temel belirti bulan Dr. Landa, bebeklerin bu belirtiler açısından takip edilmesi durumunda teşhisin çok kolay şekilde konulabileceğini söylüyor.

İşte otizm için 10 temel belirti:

Kendisine bakan kimselere nadiren gülümseme;

Başkalarının çıkardığı sesleri veya gülücük gibi hareketleri nadiren taklit etme;

Ses çıkarmada gecikme veya nadiren ses çıkarma;

6-12 aylıkken ismine tepki vermeme;

10. aydan itibaren el işaretleri ile iletişim kurmama;

Göz teması kuramama;

Nadiren dikkatinizi çekme;

Ellerde, ayaklarda, bacaklarda sertleşme veya el bileklerini çevirme gibi olağan dışı vücut hareketleri ve olağan dışı duruş ve diğer tekrarlayıcı davranışlar;

Onu kaldırmak istediğinizde size doğru uzanmaması;

Yuvarlanma, emekleme gibi hareketler açısından motor gelişim geriliği.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:10
  1. otizm
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