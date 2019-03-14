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Otizimli milli yüzücünün hedefi Tokyo 2020

- Sakarya'da 18 aylıkken otizm teşhisi konulan ve küçük yaşta başladığı yüzme sayesinde kendini geliştirerek başarılar elde eden 25 yaşındaki milli sporcu Doruk Davran, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor- Doruk Davran'ın antrenörlüğünü yapan babası Fuat Davran:"Şu anki hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nın baraj derecelerini geçmek. Ondan sonra da tabii ki 2020 Olimpiyatları hedefimiz. Şu anda süreç, yaptığımız plana göre devam ediyor"- "Mimarım. Doruk'a teşhis konulduktan sonra önceliğim her zaman Doruk oldu çünkü onu hayata hazırlamamız gerekiyordu. Doruk'un başarısı, kariyerimden her zaman daha ön planda oldu"- Doruk Davran: "Yüzmede şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyatlara katılacağım ve şampiyon olacağım"

14 Mart 2019 Perşembe 12:13
Otizimli milli yüzücünün hedefi Tokyo 2020


SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da 18 aylıkken otizm teşhisi konulan ve küçük yaşta başladığı yüzme sayesinde kendini geliştirerek başarılar elde eden 25 yaşındaki milli sporcu Doruk Davran, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doruk Davran, suyun tedavi edici özelliği ve babasının da eski milli yüzücü olması dolayısıyla küçük yaşta yüzmeye başladı.

2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılabilmek için antrenörlüğünü yapan babası Fuat Davran ile çalışmalarını Sakarya Yüzme Havuzu'nda sürdüren Doruk, haftanın 6 günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda 70 kilometre yüzüyor.

100 metre kelebek, 100 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 200 metre serbest ve 200 metre karışık kategorilerinde mücadele eden Doruk, şampiyona barajını geçip 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.


- "Doruk'un hayat standardını yükseltmek için yüzmeye başladık"


Fuat Davran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doruk'a 18 aylıkken otizm teşhisi konulduğunu söyledi.

Engelli bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili araştırma yaptıklarını belirten Davran, Doruk 5 yaşındayken tedavi için ABD'ye gittiklerini aktardı.

Davran, ABD'de 2 yıl süren tedavi ve eğitim sürecinin ardından Türkiye'ye döndüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tedavide bayağı ilerleme kaydetmiştik. Türkiye'ye döndükten sonra yine zorluklarla mücadele ettik. Negatif enerjiyi boşaltıp, bu işi pozitife çevirerek algı seviyesi süresini uzatmak amacıyla spora yönlendirmek aklımıza geldi. Yüzmenin uygun olacağını düşünerek ve suyun tedavi edici özelliğinden faydalanmak için yüzmeye başladık."

"Doruk'un hayat standardını yükseltmek için yüzmeye başladık." diyen Davran, oğlunun yeteneğini gördükten sonra da bu sporu profesyonel olarak sürdürmeye karar verdikleri anlatarak, "Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübünde yüzme hayatına profesyonel olarak devam etmeye başladık. Bunun neticesinde yarışmalara girmeye ve milli takımla yurt dışı yarışlarına gitmeye başladık. 2010'dan beri yurt dışı yarışlarında fiili olarak milli takımı temsil ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik, Dünya Şampiyonası'nda ise dördüncülük ve beşincilikleri oldu." ifadelerini kullandı.

Davran, 2016'da Doruk'un şanssız bir sakatlık yaşadığını ve Rio Olimpiyatları'na katılamadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu süreç geçti ve yeniden başladık. Şu anki hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nın baraj derecelerini geçmek. Ondan sonra da tabii ki 2020 Olimpiyatları hedefimiz. Şu anda süreç, yaptığımız plana göre devam ediyor. Hedefimizi yakalayacağız gibi görünüyor. Doruk'un yarış kategorisindeki bazı dezavantajlarını olumlu olarak aşıp, olimpiyatlara ulaşmayı düşünüyoruz."

Oğullarının spordaki başarısının kendilerine gurur verdiğini, Doruk'u örnek alan birçok otizmli çocuğun yüzme sayesinde başarı elde ettiğini dile getiren Davran, yüzmenin çocukların tedavi sürecinde olumlu etkisi olduğunu vurguladı.


- "Oğlum için kariyerimi ikinci plana attım"


Davran, Doruk'un geldiği seviyenin kendilerini mutlu ettiğini, spor sayesinde aldığı disiplin ve eğitimin çocuklarını iyi bir yere getirdiğini belirterek, "Mimarım. Doruk'a teşhis konulduktan sonra önceliğim her zaman Doruk oldu çünkü onu hayata hazırlamamız gerekiyordu. Bunun için kariyeri ikinci plana atarak, yeterli kazancı sağladıktan sonraki kısmı beni çok ilgilendirmedi hiçbir zaman. Doruk'un başarısı kariyerimden her zaman daha ön planda oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin yüzücü olmasının da Doruk'un yüzme sporuna başlamasına etken olduğunu aktaran Davran, Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü Antrenörü Aykut Çelik'in antrenman programını hazırladığını, kendisinin de antrenörlük yaptığını ve "baba-oğul" ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Davran, Doruk'un spor ve eğitim sayesinde sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade ederek, "Spor ve birebir eğitim sayesinde bu seviyeye geldi. Bunlar hep gurur verici şeyler. Bize yetersiz geliyor ama oturup düşündüğümüz zaman nereden başladık neredeyiz... Şu anda tabii çok büyük aşama ve gurur var." diye konuştu.

Doruk Davran da yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Yüzmede şampiyon olmak istiyorum. Olimpiyatlara katılacağım ve şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:13
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Baba Fuat Davran
  3. Doruk Davran
  4. yüzme

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