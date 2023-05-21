Otellerin indirimi Rus turisti Türkiye'ye döndürdü: Rus turistler yeniden Türkiye'ye akın ettiler

Rusya Federal seyahat acenteleri ağı '1001 Tour' istatistikleri, Mayıs ayında Türkiye'ye tur fiyatlarında daha fazla düşüş olduğunu gösterdi.

Oteller fiyat düşürünce Türkiye satışlarının payı yüzde 44'ten 58'e çıktı

Seyahat acentelerinin 1001 Tour ağındaki paket tur satış istatistiklerine göre, Mayıs tatillerinde kalkışlı tur rezervasyonlarının neredeyse tamamı 5 ülkeye gerçekleşti. Türkiye, otellerin fiyat düşürmeleri sayesinde yaza yaklaştıkça satış payını Mayıs tatillerinde yüzde 44'ten Mayıs sonunda yüzde 58'e çıkarmaya başardı. Türkiye'yi %19 ile Mısır , %11 ile Rusya , %10 ile BAE ve %4 ile Küba izledi.

Antalya otellerinde yüzde 30, Ege otellerinde yüzde 40'a yaklaşan indirim!

'1001 Tour' verilerine göre Rusya'dan 19 Mayıs kalkışlı 10 günlük Türkiye turlarının fiyatlarında düşüş yaşandı. Mayıs'ın son 10 gününde Türkiye'ye yönelik tur paketlerinin maliyetlerinde Antalya'da yüzde 9.3, Ege'deki sahil köylerinde yüzde 14.2'ye varan indirimler yapıldı.

Türkiye tur paketlerinin fiyatlarında Mayıs ayında Nisan ortasına göre düşüş Antalya otellerinde yüzde 30, Ege otellerinde ise yüzde 40'a ulaştı. (turizmajansi)

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “2023’te İstanbul’a kazandırdığımız ve destek verdiğimiz en az 36 uluslararası kongre şehrimizde gerçekleşecek.

Pandeminin etkisinin ortadan kalktığı İstanbul'da bu yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere en az 45 bin 777 kongre turistinin katılacağı belli oldu. Bir başka ifadeyle İstanbul, kongre turizminde önemli bir rakamı garantiledi. Bu katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon avro olacağını hesaplıyoruz.” dedi.

18 MİLYAR DOLAR

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, İTO'nun iştiraki İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da destek verdiği, katılımcı sayıları 300 ile 25 bin arasında değişen en az 36 uluslararası kongrenin bu yıl İstanbul’da gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Şekib Avdagiç, İstanbul’un 2023’ün ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin 630 yabancı misafir ağırladığı bilgisini paylaştı. Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu rakam, 2022’ye göre yüzde 20’lik artış anlamına geliyor. Türkiye turizm gelirlerine de İstanbul olarak katkımızın 18 milyar dolar civarında olacağını düşünüyoruz. Bu arada belirteyim ki, İstanbul’un turizm başarısında hava ulaşımındaki mutlak üstünlüğümüzün büyük payı var. İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları bu alanda rekora doymuyor."

DÜNYA LİDERİ OLMAK İSTİYOR

Dün Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada da ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel markanın, bugün 415 uçaklık filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırdığı bildirildi. aydinlik'ın aktardığı haberde: Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin 90 yıl önce başlayan yolculuğunun aralıksız, ivme kazanarak devam ettiğini bildirdi. THY'yi bugünlere getiren, desteğini esirgemeyen 82 bin çalışanla bu hikayenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Bolat şöyle devam etti: "2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam."

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