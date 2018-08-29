Otellerde bayramda 500 bin kişi konakladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, genel anlamda bakıldığında turist hareketliliği bakımından bu yıl Türkiye’ye ilginin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin okullar açılmadan önceki son uzun tatil dönemi olduğunu kaydeden Ayık, “Dolayısıyla tatil döneminde vatandaşlarımız hem kıyı bölgelere hem de diğer bölgelere yoğun bir ilgi gösterdiler. Tatil döneminde aşağı yukarı 500 bin civarında vatandaşımız konaklama tesislerinde kaldı. Konaklama tesislerimizin tamamına yakınında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Türkiye’nin yatak kapasitesinin büyük bölümü Akdeniz ve Ege’de zaten. Fakat bu bölgelerin dışındaki tatil bölgeleri de oldukça ilgi gördü” dedi.