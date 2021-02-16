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Ekonomi Otelde tatil fiyatına lüks korunaklı villada tatil! Yeni trend “Korunaklı villalarda tatil”
Ekonomi

Otelde tatil fiyatına lüks korunaklı villada tatil! Yeni trend “Korunaklı villalarda tatil”

Tüm yılın yorgunluğu üzerinizde. Biraz stres atmaya, biraz yalnız kalmaya, biraz da herkesten uzaklaşmaya ihtiyacınız var. İliklerinize kadar dinlenmek, sonra yine dinlenmek, sonra uzandığınız koltuğunuzdan hem Ege’nin masmavi denizi seyretmek hem tertemiz havasını ciğerlerinize çekmek istiyorsunuz.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:05:00 -
Otelde tatil fiyatına lüks korunaklı villada tatil! Yeni trend “Korunaklı villalarda tatil”

Yada uzun zamandır ailenize vakit ayıramamanın vicdan azabını çekiyorsunuz. Herkes evde kalmaktan çok sıkıldı. Şöyle deniz kum çocuklarla doyasıya eğlenmek, vakit geçirmek ne iyi olurdu..

Hem sakin bir mekan olmalı, hem yeşillikler içinde; hem deniz olmalı mutlaka hem konfor..

İşte size arayıp da bulamayacağınız, avantajlarla dolu tatil seçeneği.

Son dönemlerde villalara talep arttı. Otellerdeki yemek kuyruklarından, yoğunluktan ve bazen de hizmet kalitesinden şikayet eden tatilciler daha özel, ayrıcalıklı hizmet için villaları tercih etmeye başladı. Villalardaki hizmetin kişiye özel oluşu ve villaların kapasitesinin aile için uygunluğu bu tercihin en büyük nedenleri arasında yer alıyor.

Bodrum, Marmaris, Kaş, Kalkan, Fethiye bölgelerinde korunaklı villa rezervasyonlarınızı www.halalvilla.com sitesinde bulabilirsiniz.

Otellere nazaran lüksü daha yüksek kalitede sunan villalar islami koşullara uygun bir şekilde dekore edilmiş olup, hem konfor hem de lüks beklentinizi en üst düzeyde karşılamanızı sağlayabiliyor.

Birbirini görmeyecek şekilde dizayn edilenkorunaklı villalar huzurlu ve izole bir tatil tatilcilerin dikkat çekiyor. Muhafazakar aileler için tasarlanan bu konsept, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor.www.halalvilla.com    0252 277 01 30

Ayrıca  Aysha dergisi okuyucularına  www.halalvilla.com sitesinde  olan Alya villa grubuna ait villalarda Erken rezervasyon indirimine ilave olarak %10 okuyucumuza özel indirim yapılacaktır. Dönem dönem halalvilllari nstagram hesabında yapılan tatil hediye çekilişleri için instagram  hesabını takip etmenizi öneririz.

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