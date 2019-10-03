'Otel sahiplerinin başvurularını cuma günü alacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için Türk turizmcilerine yönelik kredi destek paketi hazırladıklarını, otel sahiplerinin başvurularını cuma günü almaya başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, A Para kanalında canlı yayına katıldı. Bu yılki turist sayısını 50 milyondan 52 milyona revize ettiklerini belirten Ersoy, bu sayıyı da geçerek, 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmeyi öngördüklerini aktardı.

2023 yılı için 75 milyondan fazla turist, 65 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediklerini anlatan Ersoy, bu sayılara ulaşmak için yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım bütçesini artıracaklarını, ulaşım altyapısını güçlendireceklerini, nitelikli personel için turizm meslek liselerindeki eğitimin kalitesini artıracaklarını vurguladı.

Ersoy, konaklama yatırımlarına yönelik yasal bir düzenlemeye gideceklerine işaret ederek, "Pansiyonlar 5 oda, otellerde 10 odanın üzerindeyse Turizm Bakanlığı İşletme Belgesi alınması mecburiyetini getireceğiz. Aşamalı bir şekilde bu tarz otellerin tamamının Turizm Bakanlığından işletme belgesi almasını sağlayacağız. Turizm Bakanlığı kontrolünde olduğu zaman hizmet kalitesi ve konsept kalitesi daha yüksek oluyor." diye konuştu.

Tanıtım pazarlarını artıracaklarını, ürün çeşitliliği sağlayacaklarını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin çok fazla turizm ürünü var. Yalnız hani eskiden deniz, kum, güneşle anılıyordu, ama aslında tarihi değerleri, arkeolojik değerleri, kültürel değerleri çok çok fazla o yüzden kültür turizmininin tanıtımına çok ciddi yatırım yapacağız. Orada da amacımız turizmi 81 ile yaymak. Kültürel gezilerde hedeflenecek rotaları 4'lü, 5'li şehirler halinde gruplandırarak tanıtmak istiyoruz. Hem onlar birbirlerinin sinerjisinden yararlanmış olacaklar hem de yavaş yavaş aşamalı bir şekilde turizmi 81 ile yayma şansımız olacak."

Tüm bu adımları hayata geçirerek, 2023 hedeflerine ulaşacaklarını anlatan Bakan Ersoy, "Dünyanın turizmini hem yönetmek, hem dünyanın turizmini kontrol etmek istiyoruz." dedi.

Çeşme ve Didim'de yeni yatırım alanları

Turizmin gayrisafi milli hasıladaki payının bu yıl yüzde 4 olmasını hedeflediklerini açıklayan Ersoy, 2023’te de bu rakamı yüzde 7'ye çıkarmak istediklerini kaydetti.

Yabancı tur operatörlerinin başta Avrupalı firmalar olmak üzere Türkiye'ye ilgisinin arttığına değinen Ersoy, "Bunlar ciddi satın almalar ve kiralamalar yapmaya başladılar. İlk kez yoğun şekilde satın alma yapmaya başladılar, Türkiye'deki otelleri satın alıyorlar. Bizim açımızdan iyi bir şey, onların burada kalıcı olmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, büyük projeler için Çeşme ve Didim'de yatırım alanları oluşturacaklarını bildirdi.

"Biz Bakanlık olarak endişeli değiliz"

İflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Ersoy, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben çok endişeli rakamlar duyuyorum ama biz Bakanlık olarak endişeli değiliz. Rakamları da biraz abartılı buluyoruz. İlk etapta Thomas Cook’un ödenmeyecek faturaları ne kadar diye bir hesap yaptık. Geçen sene 400 milyon avro civarında bir ciro gerçekleştirmişler Türkiye’ye. Bu sene de eylül sonu itibarıyla operasyonu durdurduklarını varsayacak olursak ekim, kasım, aralığın olmadığını düşünelim, bu sene fiyatların biraz daha arttığını ve onların da pasta payının, yolcu sayılarının yükseldiğini düşünecek olursak, yine 400-410 milyon avro civarında toplam ciroları var. Erken rezervasyon ve bugüne kadar aldıkları ödemeleri düşecek olursanız yaklaşık 250 milyon avrosunu şu ana kadar Türkiye’ye gönderdiler, ödeme olarak. 160 milyon avro civarında tahsil edilmemiş bir fatura olacağını hesaplıyoruz. Bunun da 10-15 milyon avroluk kısmının zaten garanti fonları tarafından ödeneceğini varsayarsak, 150 milyon euro civarında bir ödenmemiş Thomas Cook faturasının oluşabileceğini düşünüyoruz."

Ersoy, bu konuda alınan önlemlere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bir kredi destek paketi hazırladık biliyorsunuz. Cuma gününden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruları isteyeceğiz biz, kendi sitemizde de yayınlayacağız, Bakanlığımızın Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünde cumadan itibaren kredi destek paketinden yararlanmak isteyen otel sahiplerinin başvurularını kabul etmeye başlayacağız. Cuma günü de internet sitemizden ne tür evraklarla başvurabileceklerini söyleyeceğiz. Burada oluşan potansiyele göre de gerekli kredi kullandırma, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yapacağımız son bir toplantıyla nasıl kullandırılacağını netleştireceğiz ve kullandırmaya başlayacağız."

Tanıtımda çeşitlilik

Önemli bir tanıtım atağı gerçekleştireceklerini, bu konuda da çeşitliliğe gideceklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"2018'de televizyon yayını yapmamışız, 2019'da 3 ülkede yapmışız, İngiltere, Almanya ve Rusya'da. Bu sene ülke sayısını 18'e çıkarıyoruz. Yine dijital ikinci büyük etkili olması gereken yer. Orada da 2018’de yaklaşık 9 ülkede yapmışız. Geçen sene ülke sayısını 24’e çıkarmışız, bu sene dijital reklam yapacağımız ülke sayısını 45’e çıkarıyoruz. Ve erişimlerde 2018'de 250 milyon, bu sene yaklaşık 4,5 milyar olması lazım, önümüzdeki sene de 7,5 milyar erişimi sağlayacağız. Yine ana reklam dallarına bakacak olursanız magazinler ve dergiler var orada da geçen sene 12 ülkede yapmışız, bu sene inşallah 20 civarında ülkede magazin ve dergi yayınları yapacağız."