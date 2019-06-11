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Otel rezervasyonunda bunlara dikkat edin

Tatil sezonunun açılmasıyla otel rezervasyonları yapılmaya başlandı.

11 Haziran 2019 Salı 12:21
Otel rezervasyonunda bunlara dikkat edin

Tatil sezonunun açılmasıyla otel rezervasyonları yapılmaya başlandı. Four Points by Sheraton İstanbul Dudullu’da otel yöneticisi olarak görev yapan Kadir Garzan, rezervasyon yaparken nelere dikkat edilmesi konusunda bilinmeyenleri anlattı.


Otel rezervasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar sıralandı. Four Points by Sheraton İstanbul Dudullu Otel Yöneticisi Kadir Garzan, otel rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi konusunda bilinmeyenleri anlattı. Garzan, otel rezervasyonu yaparken çok önemli detayların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, “Mutlaka web tarayıcınızın gizli sekme seçeneğini, otel hakkında yorumlar, ödeme bilgileri gibi birçok konuyu masaya yatırmamız gerekebilir" dedi.


“Otel yorumlarına ve güncel tarihlerine bakınız”


Garzan dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde açıkladı: “Rezervasyon yapacağınız oteli seçerken otel yorumlarına bakıyorsunuz değil mi, ama dikkat etmeniz gereken bir şey daha var.. Bunu yaparken yorumların girildiği tarihlere de bakın. Tüm yorumlar aynı gün yapılmışsa bilin ki bunlar sahte yorumlardır ve şirket tarafından satın alınmıştır. Tıpkı instagram takipçisi satın almak gibi.


Ulaşım ve Lokasyona Dikkat edin


Konaklama mekanına karar vermeden önce gezip göreceğiniz yerleri öncelikle listeleyiniz, oteliniz bu listeye ne kadar mesafelerde? Google-map harita ile kontrol edebilirsiniz. Otelin metro, tren istasyonu gibi toplu taşıma mekanlarına mesafesi çok önemli. Gezilecek mekanlara metro ile kolay ulaşımlı bir otel rezervasyonu yapmanız size zamankazandıracaktır, bunu unutmayın.


Rezervasyonu onaylarken bilgilerinizi kontrol edin


Aradığınız oteli buldunuz ve rezervasyon yaptırmaya karar verdiniz. Rezervasyonu yaptırırken giriş ve çıkış tarihlerine dikkat edin.Kartla ödeme yapıp yapamayacağınızı sorun. Bazı kartların tatil kampanyaları olduğunu unutmayın.


İptal seçeneğini konuşun


Planınızı yaptınız, tarihinizi ayarladınız, ‘kesin gideceğim’ diye düşünmeyin, hayat bu belli olmaz, bu yüzden daha ucuza otel olan ama iade seçeneği olmayan rezervasyonlardan uzak durun. İptal şansı olanlar bir miktar daha pahalıdır ama o tatili ertelemek zorunda kaldığınızda paranızı geri alabileceksiniz ve emin olun o farkı ödediğinize mutlu olacaksınız.”

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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