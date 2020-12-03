Otel çalışanları engelli bale sanatçısı Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye etti

YALOVA (AA) - Yalova'da otel çalışanları, engelli balet Memet Sefa Öztürk'ün yarışmalarda kullanması için, aralarında para toplayarak tekerlekli sandalye hediye etti.

2019 yılında Avrupa Şampiyonluğu olan baletin başarısından etkilenen Terma City çalışanları, Öztürk'e ulaştı.

Başarılı sanatçıya destek olmak istediklerini belirten çalışanlar, 85 bin lira değerinde özel yapım tekerlekli sandalyeyi İtalya'dan sipariş etti. Otele çağırılan Öztürk'e, tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Terma City Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kürüm, Memet Sefa Öztürk'ün hikayesini sosyal medyadan öğrendiklerini ve iletişime geçtiklerini kaydetti.

Terma City ailesinin her zaman engelli vatandaşların, sanatın ve sporun yanında olduklarını belirten Kürüm, şöyle konuştu:

"Mehmet Sefa Beyle yaptığımız görüşmede kendisi için ne yapabileceğimizi sorduk. Çok etkilendik hikayesinden çok duygulandırdı bizi. Kendisi de özel bir sandalyeye ihtiyacı olduğunu ve bu sandalyenin İtalya'da kişiye özel olarak üretildiğini belirttiler. İthalatçı firmamız yetkilisi ile iletişime geçtik ve süreci başlattık. Aslında bizi burada en çok sevindiren, bizi en çok duygulandıran şu oldu. Olayı duyan personellerimiz bu konuda bu sandalyeyi yönetim kurulumuzun değil kendilerinin temin etmek istediğini söylediler. Tabii sandalyenin meblağı birkaç tane personelimizin bir araya gelerek temin edebileceği rakamın çok üzerindeydi. Haber çok kısa süre içinde firmamız içerisinde yayıldı. Biz büyük bir aileyiz binden fazla personelimiz var. Neredeyse hemen hepsi bu konuda katkı sağlamak istediler."

Öztürk ise 26 yaşında İstanbul Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümünden mezun olduğu gece motosiklet kazası geçirdiğini anlattı.

Daha sonra dans etmekten vazgeçmediğini dile getiren Öztürk, "2008 başında tekrar dans etmeye geri döndüm. Bu süreçte 2019 yılında Avrupa Şampiyonası yapıldı Almanya'da ve Avrupa Şampiyonu oldum. Kazandığım Avrupa Şampiyonluğundan sonra çok dostane şekilde aslında Terma City yönetim kurulundan Çağatay Alaçam ile sohbet ediyorduk. 'Bütün çalışanlarımız hep birlikte bütün Terma City ailesi olarak sana bir armağan vermek istiyoruz. Ne olabilir' dedi. Bunun bir sandalye olacağını düşündük. Çünkü nasıl bir koşucunun alacağı en güzel hediye çok iyi bir koşu ayakkabısıysa, tekerlekli sandalyeli bir dansçının da alacağı en iyi hediye bir sandalyedir, sanatını icra edeceği bir sandalyedir. Sandalyeye karar verildi. Benim için çok özel bir durum bu. Çok özel bir hediye bu. Çok yüksek meblağlar bunlar. Bunu karşılayabilmeniz tek başınıza çok zor. Bu konuda destek almak çok mutluluk verici."

Bundan sonraki hedefinin yeni şampiyonluklar kazanmak olduğunu sözlerine ekleyen Öztürk, "Bu tekerlekli sandalye daha nice şampiyonluklara dilerim vesile olur. Amacım daha nice şampiyonluklar kazanmak kesinlikle. Gerçekten kapıdaki görevlisinden kat hizmetlerine bakan personeline, yönetim kuruluna kadar bütün Terma City ailesine çok çok teşekkür ederim. Bu çok büyük bir destek, çok önemli bir destek benim için." ifadesini kullandı.