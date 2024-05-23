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Eğitim ÖSYM’den açıklama geldi! 2024-YKS giriş belgeleri açıklandı
Eğitim

ÖSYM’den açıklama geldi! 2024-YKS giriş belgeleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:01:00 -
ÖSYM’den açıklama geldi! 2024-YKS giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Sınav binalarına giriş saati hakkında uyarı

Açıklamada, adaylara YKS’ye ilişkin uyarıda da bulunuldu. Uyarıya göre 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı, 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.

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