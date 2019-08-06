ÖSYM YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı 2019 YKS tercih sonuçları sorgula sonuc.osym.gov.tr

2019 YKS tercih sonuçlarında son dakika gelişmesi. ÖSYM Başkanı Aygün, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

ÖSYM 2019 YKS Yerleştirme Sonuçları. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirmişti. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etmişti.

2019 YKS Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek?

2019 YKS yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.