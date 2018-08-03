ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. ÖSYM 2018 üniversite tercih kılavunuzu yayınladı. ÖSYM üniversite tercih kılavuzuna göre Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu.

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