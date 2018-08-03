ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018
ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. ÖSYM üniversite tercih yapacak adaylara yol göstermek üzere ÖSYM YKS üniversiteMerkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans ve lisans programlarına ilişkin taban puan ve başarı sıralamasını içeren üniversite tercih kılavuzunu yayınladı.03 Ağustos 2018 Cuma 14:52
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. ÖSYM 2018 üniversite tercih kılavunuzu yayınladı. ÖSYM üniversite tercih kılavuzuna göre Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu.
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