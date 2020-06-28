ÖSYM sınav silgileri yerli ve milli Silka'dan

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başta Yükseköğretim Kurumları Sınavı olmak üzere düzenlediği tüm sınavlarda öğrencilere dağıttığı kırtasiye ürünlerinde yerli ve milli markaları tercih ediyor. Üniversite hayaliyle bugün YKS'ye giren adaylara da milli marka 'SİLKA' ürünü silgiler verildi.

Silka Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdem yaptığı açıklamada, "İki senedir tüm ÖSYM sınavlarında kullanılan silgi milli ve yerli üretimimiz olan SİLKA markasına aittir. Böylelikle devletimizin yerli markalara vermiş olduğu desteği eğitim alanında da görmekteyiz. Başarı basamaklarını hızla çıkarak bu seviyeye azimle gelmiş olan bizler gibi tüm genç girişimcilerimizin sayılarının artması en büyük arzumuzdur. Milletimizin umudu olan gençlerimiz, yarınlara ışık tutacaktır. Bu yolda Silka, gençlerimiz ve milletimiz için her zaman üretmeye ve üreten nesillerin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.