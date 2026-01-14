  • İSTANBUL
ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Nisan Pazar günü düzenlenecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.

Beklenen açıklama geldi ve Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TR-YÖS/1 başvuruları, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

