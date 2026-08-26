İncirlerin içinde hakikaten ne var? Yerken yuttuğumuz şey aslında bakın neymiş…
İncirleri yerken hep insanların aklına takılan konu ile ilgili flaş bilgiler ortaya saçıldı.
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İncirleri yerken hep insanların aklına takılan konu ile ilgili flaş bilgiler ortaya saçıldı.
Uzun zamandır sıklıkla dile getirilen "incirlerin içinde ölü yaban arısı bulunur" iddiası gerçekten doğru mu? Uzmanlar neredeyse herkesin merak ettiği bu soruya açıklık getirdi. İşte detaylar…
Sosyal medyada ve dilden dile yayılan "her incirin içerisinde ölü bir yaban arısı bulunur" iddiası, doğadaki gerçek bir biyolojik süreçten beslense de eksik bilgiler içeriyor.
Uzmanlar, doğada yetişen yabanıl incirler ile sofralarımıza gelen ticari incirler arasındaki farkları açıklayarak şehir efsanesine son noktayı koydu.
Pazar ve marketlerde satılan incirlerin arısız yetiştiğini belirten bilim insanları, incir yerken hissedilen çıtır dokunun da ölü böceklerden kaynaklanmadığını vurguladı.
Sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan ve "her incirin içinde ölü bir yaban arısı bulunduğu" yönündeki iddialar, doğanın en ilginç biyolojik süreçlerinden birine dayanıyor.
Ancak uzmanların aktardığı bilimsel detaylar, tüketilen ticari incirler ile yabanıl türler arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor.
Doğal ortamında yetişen bazı yabanıl incir türleri, üreyebilmek için Agaonidae familyasına mensup özel incir arılarına ihtiyaç duyuyor.
İnsanları sokmayan ve boyutları 1 santimetreden bile küçük olan bu özel arılar, meyvenin iç yapısına girerek tozlaşmayı sağlıyor.
Arıların üreme alanı bulduğu, incir ağacının ise polenlerini yaydığı bu karşılıklı etkileşim biyolojide "mutualizm" (karşılıklı yarara dayalı yaşam) olarak adlandırılıyor.
Söz konusu biyolojik süreç ve tüketilen incirlerle ilgili gerçekler şu şekilde özetleniyor:
Market ve pazarlardan satın alıp tükettiğimiz kültür incirlerinin büyük bir kısmı "partenokarpik" özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde meyveler, hiçbir arı tozlaşmasına ihtiyaç duymadan olgunlaşabilir.
Tozlaşma için arıya ihtiyaç duyan az sayıdaki yabanıl incir türünde ise içeri giren arı meyvenin içinde kalmaz. Meyvenin salgıladığı "fisin" adlı doğal enzimler, böcek vücudunu tamamen ayrıştırarak organik yapıya katar. İncir yerken ağza gelen çıtır dokunun ölü böcek kalıntısı olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Bu çıtırtı, meyvenin kendi çekirdeklerinden kaynaklanmaktadır.
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