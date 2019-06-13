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ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye, toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağı açıklandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:20
ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye, toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte ilki  geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye ilişkin  bilgileri paylaştı.

Aygün, "YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en  yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta  sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan  YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde  uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek." dedi. 

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav  evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon  adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet  sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara  yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420  şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda  toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." ifadelerini kullandı.

"TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak"

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te   yapılacak 1. oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 515 bin  91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken salon sayısı 137 bin 803  olacak. TYT'ye 6 bin 609 engelli aday girecek. TYT'de 371 bin 522 kişi görev  alacak." bilgisini paylaştı. 

Aygün, "16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan  Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT)  2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. AYT'ye 4859  engelli aday girecek. 6 bin 450 bina sınav için hazır olacak. 107 bin 442 salonda  sınav gerçekleştirilecek. AYT'de 295 bin 601 kişi görev alacak. 16 Haziran Pazar  günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise  137 bin 773 aday sınava girecek. YDT'ye 347 engelli aday katılacak. 871 binada ve  10 bin 17 salonda sınav gerçekleştirilecek. Sınavda 25 bin 855 kişi görev  alacak." diye konuştu. 

Aygün, 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019  TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısının da 13 bin 19  olduğunu açıkladı.

"Gerekli tedbirler alındı"

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle  sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aygün, şunları söyledi:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını  tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik  önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve  Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 188 sınav merkezimizin  Valileri ve Kaymakamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı  İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve  valilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik  görevlisinin görev alacağını aktaran Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı,  Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir  çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve  katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Sınav sonucu ne olursa olsun aileler evlatlarının yanında olmalı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve  ailelerine yönelik, "Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babaların evlatlarının yanında olması gerekir. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek  gerekir." ifadelerini kullandı. 

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını  çizen Aygün, "Gençlerimiz kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını  alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla  gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:20
  1. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
  2. YKS
  3. açıklama

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