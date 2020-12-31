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Aktüel OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:46:39 -
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Yülek AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Yülek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yülek, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasını anlatan, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlık fotoğrafı seçen Yülek, spor kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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