0553 313 94 23

Osram akıllı ampulleri n11.com'da

04 Ocak 2019 Cuma 10:30
Osram akıllı ampulleri n11.com'da

İSTANBUL (AA) - Enerji tasarruflu ampul markası Osram ürünleri n11.com'da satışa sunuluyor.

n11.com'un açıklamasına göre, enerjiden tasarruf ederken ömürlük ampullerle kaliteli aydınlanma hizmeti almak isteyenler n11.com'a geliyor.

Aydınlatma sistemlerinde yenilikçi ve "akıllı" çözümlerle üretim yapan ampul markası Osram ürünleri n11.com'da ev ve araçlarının ışık sistemlerini yenilemek isteyenlerle buluşuyor. Tasarruflu ve dayanıklı modelleriyle öne çıkan Osram ürünleri ister ev ve ofislerde isterse otomobillerde güçlü aydınlatma seçenekleri mevcut.

n11.com'da satışa sunulan Osram ampulleri ev ve ofislerinde akıllı aydınlatma ürünlerini tercih edenler için fırsat sunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:30
  1. n11.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    1. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem..
    2. "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur"
    3. Katilin ifadesi ortaya çıktı! Bakın..
    4. Osram akıllı ampulleri n11.com'da
    5. Kurumsal sektör hesapları
    6. Giresunspor'da ayrılık
    7. Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a..
    8. GRAFİKLİ - Trafikteki taşıt sayısı 631..
    9. "Mansur Yavaş AK Parti'nin..
    10. Yolcular dikkat! Bazı uçak seferleri..
    11. Bursa’da okullar tatil mi?
    12. Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi
    13. Yasemin Can, Avrupa'da "Ayın Atleti"..
    14. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    15. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    16. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    17. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    18. Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı?
    19. Türk Telekom, yeni bulut servisi..
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir