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Spor

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:24:38 -
Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Ali Güneş oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Ali Güneş ile anlaştı.

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneş’i getirdi. Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya vardı.

Başkent ekibiyle anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden teknik direktör Ali Güneş, "Bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme başarısı göstermiş ve Süper Lig'de önemli başarılara imza atmış böylesine değerli bir kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Ben ve ekibime burada çalışma fırsatı veren başta Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir takıma sahibimiz. Bu bir yandan avantajken diğer yandan da dezavantaj olabiliyor. Nitekim sezon başından bu yana da öyle olmuş. Genç olmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle bireysel hatalardan basit maçlar verilmiş. Bu bireysel hataları en aza indirebilirsek ve takımı bu sezon ligde tutabilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.


- Osmanlıspor testten geçti


Ayrıca, Osmanlıspor bugün Batıkent Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti. Başkent ekibi açıklanacak test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.

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