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Spor

Osmanlıspor’un yeni teknik adamı Ali Güneş oldu

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:47 -
Osmanlıspor’un yeni teknik adamı Ali Güneş oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Ali Güneş ile anlaştı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adamla önümüzdeki yılı opsiyonlu olmak anlaşmaya varıldı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, İsmet Taşdemir’den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneş’i getirdi. Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya vardı. Teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 1. Lig’e çıkarma başarısı gösteren tecrübeli teknik adam; Bartınspor, Hatayspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Karabükspor, Afyonspor gibi Türk takımlarının yanında Makedonya’da Bregalnica Stip ve Horizont Turnovo takımlarında da görev yaptı.



"Genç ve dinamik bir takıma sahibiz"


Osmanlıspor’la anlaştığı için mutlu olduklarını ifade eden Ali Güneş, “Bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme başarısı göstermiş ve Süper Lig’de önemli başarılara imza atmış böylesine değerli bir kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Ben ve ekibime burada çalışma fırsatı veren başta Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Bu bir yandan avantajken diğer yandan da dezavantaj olabiliyor. Nitekim sezon başından bu yana da öyle olmuş. Genç olmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle bireysel hatalardan basit maçlar verilmiş. Bu bireysel hataları en aza indirebilirsek ve takımı bu sezon ligde tutabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.


Teknik direktör Ali Güneş’in Osmanlıspor’da yardımcılıklarını ise; Alper Akıcı (Yardımcı Antrenör), Mustafa Marangoz (Antrenör), Sadık Öztürk (Kaleci Antrenörü), Muzaffer Çaylı (Atletik Performans-Analiz) yapacak.



Osmanlıspor testten geçti


Öte yandan bugün Batıkent Tesisleri’nde toplanan başkent ekibinin yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve görevli personel korona virüs testinden geçti. Başkent ekibi açıklanacak test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.

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