Osmanlıspor’da Reşit Akçay dönemi kapandı

Osmanlıspor’da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi. Ankara temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcının istifasını yönetime sunarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Osmanlıspor tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, yönetimimize istifasını vermiş olup yönetim kurulumuzca istifası kabul edilmiştir. Karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış olduğumuz Akçay ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 13 puanla 10. sırada yer alıyor.