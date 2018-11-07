THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi

1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Osman Özköylü'yü getirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:35
Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi

Ligin 11. haftasında alınan 1-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırma kararı alan Osmanlıspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Osman Özköylü'yü getirdi.

11 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alan ve play-off potasının dışında kalan Osmanlıspor, bir dönem kulüpte görev yapan Özköylü ile anlaştı.

En son Denizlispor'u çalıştırmıştı

Özköylü 3 hafta önce yaptığı açıklamalar sonrası olaylı bir şekilde Denizlispor'daki görevinden ayrılmıştı. 2013-2014 sezonunda Osmanlıspor'un başında olan Özköylü, Başkent ekibi ile 53 maça çıkmıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:35
  1. Eskişehir
  2. Denizli
  3. Eskişehirspor
  4. Mustafa Reşit Akçay
  5. Denizlispor
  6. Osman Özköylü
  7. Osmanlıspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz
    1. Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı..
    2. Evde gümüş parlatılır mı?
    3. AVM'de 21 milyon dolar harcadı!..
    4. Meyve ve sebze kurutma yöntemi
    5. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    6. Parabenin vücuda zararları
    7. Elmalı irmik tatlısı tarifi
    8. Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
    9. Arap Birliği ile Çin arasında enerji..
    10. Demokratlar 8 yıl sonra..
    11. Öz kızından muhtara korkunç tuzak! Her..
    12. Taraftardan Fikret Orman'a şok!..
    13. Tartıştığı patronunu delik deşik etti
    14. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi
    15. Rusya açık açık tehdit etti: Askeri..
    16. TİKA'dan Tunus'taki selzedelere yardım..
    17. 5 parti anlaştı, komisyon kuruldu
    18. Evden yayılan koku mahalleyi ayağa..
    19. PTT ve alışveriş merkezini soyan..
    20. Eski muhtar İstanbul'da dehşet saçtı!
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi