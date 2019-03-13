Osmanlıspor'da Magaye sevinci - Senegalli futbolcu, takımla çalışmalara başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan ayrı kalan Magaye Gueye de antrenmana katıldı. Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı. Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Sloan Privat katılmazken, Ali Ülgen takımdan ayrı bireysel çalıştı.

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