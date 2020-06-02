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Spor

Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:44:30 -
Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Osmanlıspor Kulübü, ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bugün sağlık ekibimizin gözetiminde Batıkent Tesisleri'mizde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

Mor-sarılı ekipte ilk yapılan Kovid-19 testlerinde bir personelde pozitif bulguya rastlanılmıştı.

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