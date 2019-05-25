Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İdman, duran top organizasyonlarıyla son buldu. Eryaman Stadı'nda oynanacak play-off yarı final rövanş maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.



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