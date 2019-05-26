Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ile Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği 1. Lig Play Off finaline kalacak bir takım daha netleşmiş olacak. Saat 16.00'da oynanacak Adana Hatay maçından çıkacak sonuca göre rakiplerini öğrenecek olan her iki takım, finalin adını belirleyecek. Peki, Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Osmanlıspor Gazişehir Gaziantepspor maçı ile Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği 1. Lig Play Off finaline kalacak bir takım daha netleşmiş olacak. Saat 16.00'da oynanacak Adana Hatay maçından çıkacak sonuca göre rakiplerini öğrenecek olan her iki takım, finalin adını belirleyecek. Peki, Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar... Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda? Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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