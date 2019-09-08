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Osmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşinde

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı:"Basamakları birer birer çıkma, hem gelişen hem değişen hem de hedefi olan bir takım olma düşüncesindeyiz"- "Hocalar, futbolcular, medya ve seyirciler olarak, hakem arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor"

08 Eylül 2019 Pazar 11:16
Osmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşinde


BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Basamakları birer birer çıkma, hem gelişen hem değişen hem de hedefi olan bir takım olma düşüncesindeyiz." dedi.

Dalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verildiği için Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa girdiklerini söyledi.

Günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Dalcı, şöyle devam etti:

"Lige ara verilmesi bizim için avantaj. Yeni bir takımız. Hem tecrübeli hem de genç oyuncularla yeni bir takım olmaya çalışıyoruz. Huzurlu bir ortamda 5 günlük bir kamp programımız var. Gerek mental gerekse fiziksel olarak lige daha doğru başlamak adına bu sürede yapacağımız çalışma önemli."


- "Osmanlıspor her zaman hedefi olan bir kulüptür"


Dalcı, ligde her takımın diğerini yenebileceğini dile getirerek, "Dolayısıyla doğru hazırlanan, doğru konsantre olan ve ne istediğini bilen takımlar bu ligde biraz daha avantajlı oluyor. Tabii ki bizim de kendimize göre planlamamız var. Biz maç maç düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ligde gücümüzü biliyoruz. Genç ve dinamik bir takımız." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli bir planlama içerisinde olduklarını aktaran Dalcı, "Hedefe giderken genç oyuncuları da kazanmak tabii ki bizim için önemli. Osmanlıspor her zaman hedefi olan bir kulüptür. Bu sene de hedefimiz var ama biz haddimizi biliyoruz. Basamakları birer birer çıkma, hem gelişen hem değişen hem de hedefi olan bir takım olma düşüncesindeyiz." diye konuştu.


- "Hakem kararlarına saygılı olmak gerekiyor"


Mustafa Dalcı, hakemlerin maç esnasında verdikleri kararlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce onların da insan olduğunu unutmamak gerek. Lehime ya da aleyhime yıllar boyunca bir sürü kararlar verildi. Hiçbir zaman hakemler hakkında yorum yapmadım. Hep iyi niyetli olduklarını düşünüyorum ki hala bu düşüncedeyim. Hocalar, futbolcular, medya ve seyirciler olarak, hakem arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Anlık ve saliselik bir olay. Dolayısıyla o an vermiş olduğu karar tamamen onun vicdanıyla alakalı, onun dürüstlüğüne de inanmak gerekiyor."

Hakemlerle empati kurulması gerektiğini vurgulayan Dalcı, "Biz hata yapabiliyorsak, onların da hata yapma lüksü var. Üzerlerinde baskı var mı? Evet, var. Bu baskıları da biz kendimiz oluşturuyoruz. Onlara biraz daha güvenmek gerekiyor. Verdikleri karara saygılı olmak gerekiyor. Mağlup olduğumuz maçlarda bile hiç yorum yapmam, hakemlere teşekkür eder ve soyunma odasına giderim. Çünkü o maç bitti. Dolayısıyla hakemlere söyleyecek iki kelimenin farklı bir boyut getireceğini düşünmüyorum. 'Yaşandı ve bitti' diye düşünmek lazım. Evet, Türkiye'de böyle bir gerçek var. Bizim de bu gerçekleri olumlu bir şekle çevirmemiz için ciddi anlamda hakemlere destek olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:16
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  4. Mustafa Dalcı
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  6. TFF 1. Lig

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