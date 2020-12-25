Osmanlı’da yapılan en lezzetli pilav tarifleri nasıldır? Daha önce bu tarifleri duymadınız

Pilav, Çin mutfağından bizim mutfağa giren bir yemek olsa da çeşitlilik ve pişirme yöntemlerimiz ile özgün bir yemek haline gelmiştir. Geleneksel yemeklerimizin temelini oluşturan pilav, günümüzde her ne kadar pek çeşidi bulunmasa da Osmanlı mutfağında çok çeşitli bir yemek olarak karşımıza çıkıyor.

Pilav, Osmanlı’da ilk defa II. Murat zamanında yaşayan ve en büyük hekimlerden sayılan Muhammed b. Mahmud Şirvai’nin çalışmalarında rastlanıyor. Pilav yapımında ilk tarifler badem, tavuk, safran ve şekerle yapılan muzafferiye pilavı ve etli nohutla yapılan baharatlı kabuni pilavıdır.

Zamanında pahalı ve lüks bir yemek olan pilav, üretiminin artması ve yaygınlaşmasıyla ucuzlamış; saray mutfağından halk mutfağına iniş kazanmıştır.

OSMANLI’DA EN LEZZETLİ PİLAV TARİFLERİ

Sarımsaklı Pilav Tarifi Nasıldır?

-4 kişilik

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç / 3 su bardağı tavuk suyu / 20 diş sarımsak / 3 yemek kaşığı tereyağı / 2 çay kaşığı şeker / 2 çay kaşığı karabiber / 1 çay kaşığı tuz

Öncelikle pirinci yıkayın. Akabinde üç su bardağı miktarınca tavuk suyuna tuz ekleyip kaynatın. Sonrasında ise pirinci ilave edin. Tereyağını bir tavada iyice eritin ve suyunu çekmeye başlayan pilavın üzerine şeker ve karabiberle beraber ilave edin. Sarımsakları pirinçlerin arasına gelişigüzel batırın ve tencerenin altını kısıp on beş dakika pişirin. Ocaktan alarak hiç karıştırmadan yirmi dakika süresince demlendirin ve sonrasında servis edin.

Dane-i Yeşil Pilav Tarifi Nasıldır?

-5 kişilik

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç / 250 gr ıspanak / 100 gr tereyağı / 1 adet kuru soğan / ¼ bağ taze nane / ¼ bağ maydanoz / ¼ bağ kereviz yaprağı / ¼ bağ dereotu / 1 çay bardağı Antep fıstığı / 1 çay kaşığı karabiber / 2 bardak su / 1 bardak ıspanak suyu

Pirinci ılık suda bir müddet bekletin ve güzelce yıkayıp süzün. Ispanak suyunu hazırlamak için ise 6-7 dal ayırıp geri kalanı 2 bardak su ile 10 dakika boyunca haşlayıp süzün. Bu suyu tel süzgeçten geçirin ve sadece 1 bardağını pilavınız için ayırın. Çiğ ıspanak yapraklarını ve soğanı ince ince doğrayın. Tereyağından 1 tatlı kaşığı ayırıp kalanı tencerede kızdırın. İçine ince doğranmış olan soğanları tencereye ekleyip pembeleşinceye dek kavurun. İnce doğranmış ıspanakları da atıp bir-iki kez çevirin. Ayırdığınız ıspanak suyunu, suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve kaynatın. Su kaynayınca yıkadığınız pirinçleri ekleyerek karıştırın. Pirinç, suyunu çekene kadar önce 3-4 dk harlı ateşte, daha sonra ateşin altını kısarak 10-15 dk pişirin. Pilavın altını kapattıktan sonra içine otları ekleyerek karıştırıp dinlenmeye alın. Kalan tereyağını küçük bir tavada eritin ve fıstıkları hafifçe kavurun. Pilavı servis tabağına aldıktan sonra üzerine fıstık ve karabiber serpiştirerek servis edin.