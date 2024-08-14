Osmanlıca metinleri tercüme eden yapay zeka!

Transkribus, Osmanlı Türkçesi el yazmaları için geliştirdiği otomatik transkripsiyon yapay zekâ modeli ile yüzde 90 doğruluk oranına ulaştı.

Bu model, Osmanlı Türkçesi el yazısı metinlerin otomatik olarak dijitalleştirilmesi ve analiz edilmesine olanak tanıyor.

Siciller ve diğer HTR (Handwritten Text Recognition) modelleri ise herkesin ücretsiz ve açık erişimle kullanabileceği şekilde hazırlanıyor.

Daha önce matbu Osmanlı Türkçesi metinler için geliştirilmiş olan ve yine ücretsiz olarak sunulan otomatik transkripsiyon modeli, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Osmanlı Türkçesi süreli yayınları üzerinde eğitildi.

El yazısından dijitale: Osmanlı Türkçesi için yapay zekâ desteği

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Bu model, Türk Tarih Kurumu'nun geç Osmanlı dönemi baskıları için önerdiği "yarım transkripsiyon" Latinleştirme şemasını takip ediyor ve Osmanlı Türkçesi İçin Yapay Zekâ Destekli El Yazısı ve Matbu Metin Tanıma olarak herkesin kullanımına sunuluyor.

Bu yapay zekâ modeli, Transkribus Expert Client ve Transkribus Lite platformlarında erişilebilir olup, tarihi Arapça (Osmanlı Türkçesi) belgelerin metinlerini otomatik olarak düzenlenebilir ve aranabilir hale getiriyor.

Dijital Osmanlı Derlemeleri projesi, Osmanlı Türkçesi tarihî metinlerinin erişimini, analizini ve etkileşimini dönüştürmeyi amaçlayan öncü bir girişim olarak dikkat çekiyor.

Bu proje, dijital beşeri bilimler ve yapay zekâ yöntemlerinin birleştiği noktada, Osmanlı Türkçesi koleksiyonlarının incelenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Proje, analog veya kısmen dijitalleştirilmiş geniş bir materyal hacmi ve bu kaynaklar için eksik olan OCR (Optical Character Recognition) teknolojisinin sınırlamalarına rağmen, Osmanlı Türkçesi tarihî koleksiyonlarının uzaktan okunmasını ve büyük ölçekli analizini mümkün kılmak için çalışıyor.

Kaynak: Baran Dergisi