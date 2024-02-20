Osmanlı torunundan ırkçı Ümit'e tokat gibi cevap!

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün merasimine Şevki Yılmaz ile Halil Konakcı da katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düğün davetlileri arasında Yılmaz ile Osmanoğlu'nun da bulunmasını gerekçe göstererek hanedan üyelerini hedef aldı.

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Özdağ'a sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Osmanoğlu ailesi olarak her ne olursa olsun edebimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ümit Özdağ gibi hastalıklı kafalara bile tahammül ediyoruz, ama bir noktaya kadar.!" diyen Osmanoğlu, Özdağ'a, "Beyefendi kafayı yine bizimle bozmuş, o kadar ileri gitti ki, düğünlerimize kimleri davet edip etmeyeceğimize karışacak kadar haddini aşıp beğenmediği insanlar davet edilirse 'yeniden sürgün' olması gerekiyor gibi ifadeler kullanmıştır." sözleriyle eleştiride bulundu.

'Senin gibilerden korkan senden daha alçak olsun'

Kayıhan Osmanoğlu mesajının devamında Özdağ'a sert sözlerle yüklendi:

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Bak Ümit Özdağ, ben senin gibi Japonya'da doğmadım Dedem Sultan Mehmed'in feth ettiği İstanbul'da doğdum. Benim dedelerim senin dedelerin gibi 1800'lü yıllarda muhacir olarak bu topraklara gelmedi. Kılıç sallayarak kan akıtarak bedel ödeyerek bu toprakları yurt yaptı. Osmanoğlu ailesini ağzına almadan önce abdest al. Bizi sevmeyen İngilizi, Fransızı, Yunanı, Ermeniyi, Yahudiyi anladıkta, seni anlayamadık? Senin kuyruk acın ne söylede bilelim? Sürgün ile güya tehdit ediyorsun, sen ve senin gibilerden korkan senden daha alçak olsun...