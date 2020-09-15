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Aktüel Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Aktüel

Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:44:26 -
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu

EDİRNE (AA) - Osmanlı sarayının has bahçesi Sarayiçi'nde "Hakikat" adlı film çekiliyor.

Yönetmenliğini Hakan Alak'ın yaptığı başrolleri Suavi, Bülent Emrah Parlak ve Saygın Soysal'ın paylaştığı Şeyh Bedreddin'in yaşam hikayesinin anlatılacağı filmin çekimleri Sarayiçi mevkisinde devam ediyor.

Alak, düzenlediği basın toplantısında, 2 yıllık bir senaryo çalışmasının ardından çekimlere başladıklarını belirtti.

Çekimlerin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Alak, "3 hafta Edirne'de çekimlerimiz olacak. Daha sonra İzmir'e geçeceğiz ve orada da çekimler yapacağız. İzmit ve İstanbul'da yapılacak çekimlerle toplam 6 haftada çekim aşamasını bitirmeyi planlıyoruz. Kolay bir iş yapmıyoruz. Tarihsel ve dönem anlamıyla zor bir iş yapıyoruz. Film için bir köy kurduk. Çok büyük bir emek veriyoruz." diye konuştu.

Alak, seyircilere kaliteli bir yapım izletmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

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