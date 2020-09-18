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Kültür - Sanat Osmanlı padişahlarının gizli yolu resmen açıldı!
Kültür - Sanat

Osmanlı padişahlarının gizli yolu resmen açıldı!

Osmanlı tarihine ışık tutan Topkapı Sarayı’nın kapalı olan bir bölümü daha artık açıldı. Osmanlı padişahlarının kullandığı sadece atıyla birlikte padişahın geçiş yaptığı “Büyük Biniş” olarak adlandırılan yol ziyaretçiler için görülmeye açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:10:00 -
Osmanlı padişahlarının gizli yolu resmen açıldı!

Topkapı Sarayı’nda bulunan “At Rampası” olarak da isimlendirilen “Büyük Biniş” adlı padişah yolu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Topkapı Sarayı’nın en merak edilen bölümlerden biri de hiç kuşkusuz yıllardır kapalı olarak kullanılan mekanlardı. Vatandaşların merakı da hep ilgi uyandırdı.

En dikkat çeken dış yapılardan Adalet Kulesi’nin hemen yanındaki yol, padişahların halk arasında dolaşmak istediklerinde saraydan dikkat çekmeden tebdil-i kıyafet ile sokağa çıkmasına yarayan bu yol görenlerin ilgisini çekiyor. Yine padişah Divan-ı Hümayun’un toplandığı Kubbealtı bölümüne gitmek istediğinde ise bu yolu kullanabiliyordu.

Konu hakkında açıklama yapan Müze Uzmanı Doç. Dr. Deniz Esemenli şunları ifade etti:

Burası padişahlara mahsus bir yol. Padişah at üstünde gider bu yoldan. 'Büyük Biniş' olarak adlandırılır. Padişahların bazen 'tebdil-i kıyafet' ederek yani kendilerinin padişah olduğunu fark edilemeyeceği kıyafetler giyerek saraydan dışarı çıkıp halkın arasına karıştıkları olur. İşte o zamanlarda bu yolu kullanırlardı.

“Topkapı Sarayı’nda öyle bir kapı ziyarete açıldı ki eşikten geçen kendisini asırlar evvelinde buluyor” yorumları yapıldı.

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