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Aktüel Osmanlı padişahlarına ait 17. yüzyıl tabloları satıldı
Aktüel

Osmanlı padişahlarına ait 17. yüzyıl tabloları satıldı

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulan Osmanlı padişahlarına ait tablolar 24.5 milyon liraya satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 20:01:00 - 2022-01-20 20:11:13
Osmanlı padişahlarına ait 17. yüzyıl tabloları satıldı

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulan Osmanlı padişahlarına ait tablolar 24.5 milyon liraya satıldı.

İskoçya'da nesillerdir aynı ailede olan bir evin çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarına ait yağlı boya tablolar rekor fiyata alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı. 

Bugün düzenlenen açık artırmada tablolar yaklaşık 24 milyon 563 bin liraya satıldı.

Altı tabloda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin yanı sıra  Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur'un portreleri bulunuyor.

 

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

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Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

 

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