Osmanlı mirası yeniden doğuyor

İsrailli gazeteci Dean Shmuel Elmas’ın Tel Aviv merkezli Globes gazetesinde yayımladığı analizde, Türkiye’nin bölgesel ticaret dengelerini kökünden değiştirecek adımlar attığı belirtildi. Bununla birlikte Elmas, Türkiye’nin yalnızca kara koridoru değil, Osmanlı döneminin simgesi Hicaz Demiryolu’nu da yeniden canlandırmaya hazırlandığını da belirtti

Haberde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın geçtiğimiz hafta Ürdün’e yaptığı ziyarette, “Türkiye’den başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine uzanacak kara koridorunun” önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğini açıklaması, İsrail basınında “oyun değiştirici hamle” olarak yorumlanırken “İsrail’e baypas rotası: Erdoğan'ın Körfez'e kara koridoru kurma hamlesi” manşetiyle duyuruldu.

‘TÜRKİYE TİCARET HATLARININ MERKEZİNDE’

Elmas’a göre, Türkiye Orta Doğu’da yeniden şekillenen ticaret hatlarının merkezine yerleşiyor. Haberde Aralık ayında Suriye’de yaşanan yönetim değişiminin ardından, Türk ihracatçılar 14 yıl aradan sonra Körfez’e yeniden karayoluyla mal taşımaya başladığı ifade edilirken Ankara’nın son verilerine göre, 2025’in ilk yarısında Suriye’ye kara yoluyla yapılan ihracatının yüzde 60 arttığına dikkat çekildi.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

İsrail basını yaşanan tüm bu gelişmelerin Tel Aviv’de alarm zillerini çaldırdığını söyleyerek, “Türkiye’nin doğrudan Körfez’e ulaşan bir ticaret hattı kurması, Tel Aviv’in bölgesel projelerdeki etkisini zayıflatabilir” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

OSMANLI MİRASI YENİDEN DOĞUYOR

Bununla birlikte Elmas, Türkiye’nin yalnızca kara koridoru değil, Osmanlı döneminin simgesi Hicaz Demiryolu’nu da yeniden canlandırmaya hazırlandığını da belirtti. 1908’de Şam’ı Medine’ye bağlayan bu hatın, o dönem 40 günlük deve yolculuğunu 3 güne indirdiğini ifade eden Elmas “Şimdi ise Türkiye, Suriye ve Ürdün ile iş birliği yaparak hattı modernize edip, Türkiye’den Suudi Arabistan’a kadar uzanacak yeni bir güzergah oluşturmayı planlıyor” dedi.

‘BÖLGESEL TAŞIMACILIĞIN MERKEZİNDE OLMA KARARLIĞI’

Yaklaşık 1.750 kilometrelik hattın yeniden inşası, Suriye’de 30 kilometrelik yeni ray döşenmesini ve Ürdün’de altyapının onarılmasını kapsıyor. Elmas, bu girişimin “Ankara’nın bölgesel taşımacılığın merkezinde olma kararlılığının göstergesi” olduğunu vurguladı.

‘İSRAİL’İN ETKİSİNİ KIRMA POTANSİYELİNE SAHİP’

Dean Shmuel Elmas, Türkiye’nin bu projelerini, Hindistan ve İsrail’in desteklediği IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru) planına doğrudan bir cevap olarak nitelendirdi. IMEC hattı, Türkiye’yi dışarıda bırakarak Hindistan’dan İsrail ve Avrupa’ya uzanmayı hedefliyordu.

Ancak Elmas’a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu plana karşı “Kalkınma Yolu” projesini öne çıkararak, Türkiye’yi bölgesel lojistiğin merkezine yerleştirdi. İsrailli gazeteci “Bu hamle İsrail’in Doğu Akdeniz üzerinden yürütmek istediği ticari etkisini kırma potansiyeline sahip” ifadesinde bulundu.

17 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Globes’un aktarımına göre, Türkiye-Irak kara koridoru, Irak’ın güneyindeki Basra vilayetinden Türkiye’ye uzanacak 1.200 kilometrelik bir ulaşım ağı oluşturacak. Yaklaşık 17 milyar dolarlık proje, üç aşamada hayata geçirilecek. İlk etap ihaleleri başladı, 2029’a kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamı ise 2050’ye kadar uzanacak.

Plana göre, Türkiye ile Basra Körfezi arasında, Irak’ın El-Fav Limanı üzerinden saatte 300 km hızla işleyen kara ve demiryolu bağlantısı kurulacak.

‘ANKARA JEOPOLİTİK NÜFUZUNU GENİŞLETİYOR’

Elmas, Türkiye’nin ayrıca İstanbul-Tahran-İslamabad konteyner tren hattını önümüzdeki ay yeniden faaliyete geçireceğini de söyleyerek “Bu adım, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. İran içinse bu, trenlerin İslam Cumhuriyeti topraklarından geçişi sayesinde sabit bir gelir kapısı anlamına geliyor. Ankara bu adımlarla sadece ticari değil, jeopolitik nüfuzunu da genişletiyor” yorumunda bulundu.

‘TÜRKİYE HATTIN KİLİT HALKASI’

Öte yandan Elmas, Türkiye’nin demiryolu ağının bir diğer stratejik ayağının Çin olduğunu belirtti. Çin, 2013’te “Kuşak ve Yol Girişimi” kapsamında Avrupa’ya yük treni hattını başlattı. Elmas’a göre Kızıldeniz’deki saldırılar nedeniyle deniz taşımacılığının aksamasıyla, Çin-Avrupa demiryolu hattındaki sefer sayısı rekor seviyeye ulaştı.

2024 yılında bu hat üzerinde yaklaşık 19 bin tren seferi yapıldı. Pekin’e göre, her yarım saatte bir Çin-Avrupa yük treni sefere çıkıyor.

İsrail basını, Türkiye’nin burada devreye girmesini “endişe verici” olarak nitelendiriyor. Çünkü “Orta Koridor” olarak bilinen alternatif rota, Çin’den Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaşıyor.

Elmas analizinde, “Türkiye bu hattın kilit halkası haline geliyor. Bu durum, İsrail’in bölgesel ticaret planlarında ciddi bir güç kaybı yaratabilir” ifadelerini kullandı.

‘AVRASYA’NIN LOJİSTİK KALBİ’

Haberin sonunda İsrailli gazeteci Türkiye’nin çok yönlü ulaştırma projeleri, bölgedeki ticaret rotalarını yeniden şekillendirdiğini ifade ederek Ankara’nın hem tarihsel mirasını yeniden inşa ettiğini hem de enerji, ticaret ve taşımacılıkta Avrasya’nın lojistik kalbi haline geldiğini belirtti.

‘TEL AVİV HUZURSUZ’

Elmas, “Türkiye, artık sadece bir geçiş ülkesi değil, ticaretin yönünü belirleyen yeni merkez” sözleriyle haberini noktalarken bu tablonun, Tel Aviv’de ise ciddi bir stratejik huzursuzluk yaratmış durumda olduğunu ifade etti.