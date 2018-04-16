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Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı

"Tarih Sohbetleri"nde konuşan Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Osmanlı insanının sahip olduğu değerleri Peygamber Efendimizden aldığını söyleyerek, "Osmanlı'nın ilham kaynağı, hepsinin öğretmeni olan Hz. Muhammed(S.a.v.)dir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Kur'an'a olan hürmetleridir" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:02
Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen "Tarih Sohbetleri"nde Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Esenlerlilerle bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Vakkasoğlu, gençlere Osmanlı insanını anlattı.

SOYUNU İNKÂR EDEN SOYSUZDUR

Osmanlı insanın kim olduğunu anlamak için öncelikle tarihin bilinmesi gerektiğini söyleyen Vakkasoğlu,  "Osmanlı insanı benim dedem, senin dedenin babasıdır. Biz bu soydan geldik, soyunu inkâr eden soysuzdur. Gençler, geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Bizim öyle şerefli bir tarihimiz var ki bu geçmiş bize şeref veriyor. Biz Avrupalı değiliz ki tarihimizde utanalım. Onların tarihi, insanları ezerek ve zulmederek ilerledi. Hala da bunu yapmaya devam ediyorlar. Eğer geçmişinizi bilirseniz oyuna gelmezsiniz. Biz dedelerimizle kuru kuru övünmekle devam edemeyiz. Hatta tarihimizi bilmeden övünüyoruz" diye konuştu.

OSMANLI'YI OSMANLI YAPAN KUR'AN'A HÜRMETİDİR

Örneklerle Osmanlı insanını anlatan Vakkasoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fethetti. İstanbul’u fethettiğinde bütün dünya şaşırdı. O günden beri Batı dünyasının bize kini var. Fatih Sultan Mehmet'in verdiği ilk emir Ayasofya Kilisesi’nin camiye çevrilmesidir. Bizim burayı fethetme amacımız mal mülk almak için değil, Allah’ın adını yüceltmek içindir. Bir başka Osmanlı insanı Ertuğrul Gazi denilince bir tek şeyi hatırlarsanız yeterlidir;  Ertuğrul Gazi Osmanlı demektir. Ertuğrul Gazi diyor ki, 'Eğer benim ülkeme fakirlik gelecekse ilk önce benim evimde konaklar.'  Bunu söyleyen devleti kuran kişi. Peki bu kişiler bunu nereden öğrendiler? Hepsinin ilham kaynağı, hepsinin öğretmeni olan Hz. Muhammed(S.a.v.)'den öğrendiler. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'a olan hürmetleridir. Biz bu hürmeti yanlış anlamışız. Bizde hürmet edilen şey yükseğe konur, güzel kaplarda saklanır. Kur’an-ı Kerim'in yeri tabi ki yüksektir ama bazen o yükseklikten indirilir, gönül yüksekliğine getirilerek okunur. Kuran’ı okumak, Allah’la konuşmak demektir."

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 19:02
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Esenler Belediyesi

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