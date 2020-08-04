Osmanlı emanetlerine büyük saygısızlık! Meyhaneler cami cemaatini rahatsız ediyor
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii'inde meyhanelerde çalınan müzik sebebiyle cami cemaati huşu içinde namazlarını kılamıyor.
Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Yeraltı Camii'inde meyhane ve eğlence merkezlerinde çalınan müzik nedeniyle cemaat rahat bir şekilde namaz kılamıyor.
Yeraltı Camii'nde aynı zaman bazı sahâbîlerin de türbeliri bulunuyor. Son ses çalınan müzikten cami cemaitinin yanı sıra mahalleli de rahatsız.