Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 0-0 TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak Hakemler: Serkan Önsal xx, Kadir Beyaz xx, Burak Celep xx Osmaniyespor FK: Hasan xx, Hüseyin xx, Yasin xxx, Sergen x (Ferhat dk. 78 x), Selahattin Selçuk Özkan xx, Ergun x, İlyas Ekiz xx, İsmail xx, Alper xx, Eser xx, Onur Kızıltaş xx Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Arif xx, Doğukan xx (Burak dk. 81 ?), Hakan xx (Abdullah Cihan dk. 90 ?), Battal xx (Görkem dk. 62 xx), Metin xxx, Onur Kıntaş xx, Anıl xx, Muhammet xx, İlyas Kahraman xx Kırmızı kart: Selahattin Selçuk Özkan (dk. 86) (Osmaniyespor FK) Sarı kartlar: Ergun Cengiz (Osmaniyespor FK), Battal Demirbilek, İlyas Kahraman (Karşıyaka)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.