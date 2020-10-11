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Aktüel Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Yangında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:10:14 -
Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda başlayan yangın, iki yangın söndürme helikopteri, 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personelin katıldığı söndürme çalışması sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönerken, bölgede itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle zarar gören orman alanları drone ile havadan görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle çevredeki bazı evler tahliye edilmişti. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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