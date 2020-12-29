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Aktüel Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı
Aktüel

Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:49:38 -
Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 2 Suriyeli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Suriyeli İ.E.A'nın (33) ağabeyine ait kimlik belgesini kullandığı ve hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ülkeye giriş yasağı konduğu belirlendi.

N.C. (36) isimli diğer Suriyeli şüphelinin ise 10 ay önce ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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