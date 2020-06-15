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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:43:01 -
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timlerinin Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda PKK'ya ait sığınaklar bulduğu belirtildi.

Açıklamada, sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, geri kalanların imha edildiği kaydedildi.

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