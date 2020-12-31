  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Öldürülen kişinin dini nikahla yaşadığı kadınla erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlının cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:07:33 -
Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık'ta Bahçe ilçesi yakınlarındaki tarlada erkek cesedi bulundu.

Başında darp izleri ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen cesedin Suriyeli M.A'ya ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bilgisine başvurmak üzere ölen kişinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.H'ye ulaşmak istedi ancak başarılı olamadı.

Ekipler, yaptıkları incelemede H.H'nin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen A.D. ile İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alınarak Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların cinayeti itiraf ettikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türk ürünlerinin alımını altı ay yasaklad..
Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dünya

Pakistan, Türkiye'ye gönderiyor! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından üretilen ilk MFI-395 Super Mushak Eğitim Uçağı'nın yakın zamanda Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniy..
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere gide..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay