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Aktüel Osmaniye'de iş yerinde yangın
Aktüel

Osmaniye'de iş yerinde yangın

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 22:35:00 -
Osmaniye'de iş yerinde yangın

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İslam Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm iş yerini kapladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

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