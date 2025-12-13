Osmaniye’de hırsızlık zanlısı yakalandı! Kamera kayıtları ele verdi
Osmaniye’de kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana Mahallesi’nde 4 ayrı kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Kimliği S.G. olarak tespit edilen hırsızlık zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.