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Aktüel Osmaniye’de hafif ticari araç köprüden uçtu
Aktüel

Osmaniye’de hafif ticari araç köprüden uçtu

Yeniakit Publisher
2023-04-29 20:15:00 -
Osmaniye’de hafif ticari araç köprüden uçtu

Osmaniye’de virajı alamayan hafif ticari araç köprüden aşağıya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Düziçi ilçesi Gümüş köyü yolu Kürkmahmutlar Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E. O. idaresindeki 80 ABJ 088 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp virajı almayarak köprüden dereye uçtu. Kazayı gören çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü E. O. ve yanında bulunan N. K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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