Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Y.A, B.E, M.M, İ.H. ve H.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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