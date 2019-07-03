Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Y.A, B.E, M.M, İ.H. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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